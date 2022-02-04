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В Кяльбаджаре все дороги очищаются от снега и льда

В Кяльбаджаре все дороги очищаются от снега и льда Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по очистке дорог от снега и льда для обеспечения безопасности и бесперебойности движения на автомобильных дорогах республиканского значения Гянджа-Кяльбаджар-Истису и Кяльбаджар-Ла
Инфраструктура
4 февраля 2022 г. 12:05
В Кяльбаджаре все дороги очищаются от снега и льда

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по очистке дорог от снега и льда для обеспечения безопасности и бесперебойности движения на автомобильных дорогах республиканского значения Гянджа-Кяльбаджар-Истису и Кяльбаджар-Лачын, а также на других дорогах местного значения, проходящих через перевал Омар.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство.

С этой целью в Кяльбаджарском районе созданы штаб и опорные пункты в 21 направлении. Они оснащены соответствующим суровому климату необходимым оборудованием, снабжены продовольствием, горюче-смазочными запасами, солью и песком.

Для проведения работ по расчистке дорог от снежных завалов на территорию было доставлено около 100 единиц техники и механизмов, создана служебная группа.

Все дороги в Кяльбаджар находятся под контролем. Принимаются соответствующие меры по очистке дорог от снега, обеспечивается нормальное, безопасное и бесперебойное движение автотранспортных средств.

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