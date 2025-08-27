В Кяльбаджаре проект строительства внутренних дорог выполнен на 76%

В Кяльбаджаре проект строительства внутренних дорог выполнен на 76%

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполнило проект строительства внутренних дорог в городе Кяльбаджаре на 76%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Проект реализуется в рамках "Первой государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории" по распоряжению президента Ильхама Алиева.

Фундамент первого жилого массива города заложен 27 мая 2023 года во время визита главы государства в регион.

В настоящее время, на первом этапе, практически завершено строительство коммуникаций вдоль городских улиц – водопровода, канализации, ливневой канализации, газопровода, связи и электроснабжения. Для этого ведется монтаж труб различных диаметров и технических колодцев, а также укладка бордюрного камня и тротуарной плитки.

Проект планируется полностью завершить в 2026 году.