В Кяльбаджаре проект строительства внутренних дорог выполнен на 76%

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана выполнило проект строительства внутренних дорог в городе Кяльбаджаре на 76%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.
Проект реализуется в рамках "Первой государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории" по распоряжению президента Ильхама Алиева.
Фундамент первого жилого массива города заложен 27 мая 2023 года во время визита главы государства в регион.
В настоящее время, на первом этапе, практически завершено строительство коммуникаций вдоль городских улиц – водопровода, канализации, ливневой канализации, газопровода, связи и электроснабжения. Для этого ведется монтаж труб различных диаметров и технических колодцев, а также укладка бордюрного камня и тротуарной плитки.
Проект планируется полностью завершить в 2026 году.