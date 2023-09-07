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В Кяльбаджаре от мин очищено около 60% территории

В Кяльбаджаре от мин очищено около 60% территории В течение этого года на территории населенных пунктов Кельбаджарского района планируется очистить в общей сложности 1105,19 га.
Инфраструктура
7 сентября 2023 г. 12:26
В Кяльбаджаре от мин очищено около 60% территории

В течение этого года планируется очистить от мин 1105,19 га территории населенных пунктов Кельбаджарского района.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов журналистам на заседании рабочей группы по градостроительству в Кельбаджаре.

По его словам, за 8 месяцев текущего года от мин разминировано 653,46 га (59,1%) территории района.

Он отметил, что в рамках разминирования населенных пунктов в 2022 году очищены от мин территории площадью 983,71 га.

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Версия на английском языке About 60% of Kalbajar’s territory cleared of mines
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə 60 %-ə yaxın ərazi minalardan təmizlənib 

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