В Кяльбаджаре от мин очищено около 60% территории

В течение этого года на территории населенных пунктов Кельбаджарского района планируется очистить в общей сложности 1105,19 га.

В течение этого года планируется очистить от мин 1105,19 га территории населенных пунктов Кельбаджарского района.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов журналистам на заседании рабочей группы по градостроительству в Кельбаджаре.

По его словам, за 8 месяцев текущего года от мин разминировано 653,46 га (59,1%) территории района.

Он отметил, что в рамках разминирования населенных пунктов в 2022 году очищены от мин территории площадью 983,71 га.