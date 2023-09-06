В Кяльбаджаре и Лачыне начались работы по созданию полигонов для твердых отходов

На административных территориях Кельбаджарского и Лачинского районов начаты работы по разработке проектно-сметной документации "полигонов твердых отходов".

На административных территориях Кельбаджарского и Лачинского районов начаты работы по разработке проектно-сметной документации "полигонов твердых отходов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Чистый город".

Согласно информации, вместимость двух полигонов, общей площадью в 10 гектаров, составит 50 тыс. кубометров. На территории будут проводиться гидрогеологические изыскания.

Напомним, что “Первая государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории”, утвержденная президентом Ильхамом Алиевым 16 ноября 2022 года, предусматривает создание на освобожденных территориях соответствующей инфраструктуры по управлению твердыми бытовыми отходами.

В рамках программы выделены территории для 9 полигонов в Зангиланском, Ходжалинском (для города Шуша), Физулинском, Агдамском, Тертерском, Губадлинском, Джебраильском, Кельбаджарском и Лачынском районах.