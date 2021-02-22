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В Кельбаджар построят новую дорогу

В Кельбаджар построят новую дорогу Уже 2 месяца ведутся работы по проектированию новой дороги
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 13:43
В Кельбаджар построят новую дорогу
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В Кельбаджарский район проложат дорогу через Омарский перевал от дороги Гянджа-Тоганалы. Строительство этой дороги начнется в следующем месяце.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

По его словам, пока будет использоваться эта дорога, поскольку старой кельбаджарской дорогой можно пользоваться только при посредничестве миротворцев: "Уже 2 месяца ведутся работы по проектированию новой дороги. К этой работе была привлечена и турецкая компания. Дорога будет соответствовать I технической степени. Это будет тоннель длиной до 12 км".

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Версия на английском языке Construction of new road to Kalbajar is underway
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərə yeni yolun çəkilməsinə başlanılır

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