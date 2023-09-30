В комплексе Зангиланского конгресс-центра будут проводиться мероприятия республиканского и международного значения

В комплексе Зангиланского конгресс-центра на 600 мест можно будет проводить различные мероприятия республиканского и международного значения.

В комплексе Зангиланского конгресс-центра на 600 мест можно будет проводить различные мероприятия республиканского и международного значения.

Как сообщает командированный в Зангилан корреспондент Report, об этом сказал старший консультант Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов.

"Комплекс площадью 2,2 га состоит из двух частей. В другом корпусе имеются зал для проведения небольших многофункциональных мероприятий, кухня и VIP-комнаты. Комплекс Зангиланского конгресс-центра построен за шесть месяцев с привлечением местных и зарубежных специалистов. Для завершения строительства комплекса в короткие сроки был применен трехсменный график работы. Строительные работы, которые велись при активном участии сотрудников Службы восстановления, строительства и управления номер 1 Восточно-Зангезурского экономического района, выполнены с высоким качеством и в соответствии со стандартами. На территории комплекса имеются зеленые зоны и наземная парковка. Солнечные панели размещены в кровельной части здания центра", - сказал он.