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В KOBIA представлено более 1 000 проектов по освобожденным территориям

В KOBIA представлено более 1 000 проектов по освобожденным территориям В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) было представлено более 1 000 предпринимательских проектов и бизнес-планов, которые планируется реализовать на освобожденных территориях.
Инфраструктура
24 декабря 2022 г. 11:56
В KOBIA представлено более 1 000 проектов по освобожденным территориям

В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) было представлено более 1 000 предпринимательских проектов и бизнес-планов, которые планируется реализовать на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, созданные государством возможности на этих территориях будут широко использованы как отечественными, так и зарубежными предпринимателями: "В настоящее время проводится оценка этих проектов. Мы верим, что и отечественные, и зарубежные предприниматели, воспользовавшись создавшейся возможностью, в кратчайшие сроки будут более тесно вовлечены в восстановительно-строительные работы".

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərlə bağlı 1 000-dən artıq layihə KOBİA-ya təqdim edilib

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