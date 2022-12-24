В KOBIA представлено более 1 000 проектов по освобожденным территориям

В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) было представлено более 1 000 предпринимательских проектов и бизнес-планов, которые планируется реализовать на освобожденных территориях.

В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) было представлено более 1 000 предпринимательских проектов и бизнес-планов, которые планируется реализовать на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, созданные государством возможности на этих территориях будут широко использованы как отечественными, так и зарубежными предпринимателями: "В настоящее время проводится оценка этих проектов. Мы верим, что и отечественные, и зарубежные предприниматели, воспользовавшись создавшейся возможностью, в кратчайшие сроки будут более тесно вовлечены в восстановительно-строительные работы".