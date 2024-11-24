В Китай из Баку отправился первый железнодорожный состав с экспортной продукцией

Впервые в истории торговых отношений между Азербайджаном и Китаем экспортные грузы были отправлены из Баку в Китай по железной дороге.

Впервые в истории торговых отношений между Азербайджаном и Китаем экспортные грузы были отправлены из Баку в Китай по железной дороге.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В церемонии отправки первого экспортного поезда приняли участие высокопоставленные представители железных дорог Азербайджана и Казахстана, руководство секретариата Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также руководители Управляющего комитета международного порта Сиань Чанба в Китае.

Первый экспортный блок-поезд "Баку-Сиань" состоит из 62 40-футовых контейнеров. Этот груз будет доставлен мультимодальным способом через Казахстан в порт Сиань, один из крупнейших сухих портов Китая. В рамках проекта до конца этого года планируется отправить в Китай по указанному маршруту в общей сложности 15 тысяч тонн, или 600 контейнеров экспортных грузов.

Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ариф Агаев, выступая на церемонии, подчеркнул значимость этого знаменательного события: "Данная инициатива не только выведет экспортный потенциал Азербайджана на новый уровень, но и укрепит стратегическую позицию нашей страны в мировой торговой системе. Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение с точки зрения перевозки грузов в обоих направлениях по маршруту Запад-Восток. Теперь местные предприниматели смогут отправлять свои грузы напрямую в Китай через Средний коридор. Как АЖД, мы работаем над рядом важных проектов по превращению нашей страны в международный транспортно-логистический узел".

Председатель правления Абшеронского логистического центра Зия Агаев, присутствовавший на мероприятии, отметил, что это событие укрепит статус Азербайджана как транзитной страны и создаст условия для выхода местных производителей на новые рынки: "Сегодня мы впервые осуществляем экспорт азербайджанских грузов в виде блок-контейнеров через Средний коридор. Этот проект будет способствовать как развитию местной экономики, так и повышению интереса иностранных инвесторов к нашей стране. Интеграция Азербайджана в международную торговую сеть стремительно продвигается вперед".

Отметим, что регулярная отправка экспортных грузов в Китай открывает новые возможности для увеличения объемов перевозок и доходов не только для АЖД, но и для Абшеронского логистического центра, Бакинского международного морского торгового порта и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Это сотрудничество является ярким примером государственно-частного партнерства и показателем эффективной и скоординированной совместной работы основных операторов азербайджанского сегмента Среднего коридора.

Если ранее указанные экспортные товары выходили на мировой рынок через черноморские порты Грузии, то теперь параллельно с этими операциями АЖД, Абшеронский логистический центр, Бакинский международный морской торговый порт и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" будут осуществлять этот процесс напрямую, используя собственные порты и возможности Азербайджана для создания новых логистических решений.

Напомним, что с начала 2024 года из Китайской Народной Республики в направлении Азербайджана было отправлено 280 контейнерных блок-поездов. До конца этого года планируется принять более 300 контейнерных блок-поездов из Китая по соответствующему маршруту. На 2025 год планируется более чем трехкратное увеличение количества блок-поездов, до 1 000.