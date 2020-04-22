В Китае в марте вырос объем авиаперевозок

Объем пассажирских авиаперевозок в Китае в марте увеличился почти на 70% по сравнению с февралем на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду инспектор департамента перевозок Управления гражданской авиации КНР Гэ Цзюньхао.

"Постепенно становится заметен результат от работы по профилактике и контролю эпидемии, начиная со второй половины февраля начали восстанавливать авиаперевозки, в марте в среднем ежедневный пассажиропоток гражданской авиации составил 458 тысяч человек, что на 69,8% больше, чем в феврале", - заявил на брифинге Гэ Цзюньхао.

Он сообщил, что в период с 15 по 21 апреля пассажирок достиг 530 тысяч в сутки, что на 15,8% больше, чем в марте, это примерно 30,5% от уровня того же периода прошлого года. За прошедшую неделю в стране ежедневно совершалось 6 993 авиарейса, это 44,2% от уровня прошлого года.

Из-за эпидемии, начиная с 23 января в стране резко сократилось количество авиарейсов, 13 февраля был самый низкий уровень за все время эпидемии, пассажиропоток составил 132 тысячи человек, падение на 93,2% по сравнению с прошлым годом.