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В Китае создали самый быстрый в мире наземный транспорт

В Китае создали самый быстрый в мире наземный транспорт В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч.
Инфраструктура
20 июля 2021 г. 17:39
В Китае создали самый быстрый в мире наземный транспорт

В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственное информагентство Xinhua.

Это первая в мире модель наземного транспорта с такими характеристиками, говорится в материале.

Главной особенностью поезда является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении.

"Поезд может состоять из одного до десяти вагонов и вмещать более 100 пассажиров. Он является лучшим решением для поездок на расстояние не более 1 500 км и сократит разрыв в скорости между авиацией и высокоскоростными поездами", - утверждает Дин Саньсань, главный инженер проекта.

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Версия на английском языке World's first high-speed maglev train rolls off assembly line

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