В Китае подписана совместная инициатива по качественному развитию Среднего коридора

В Китае подписан документ "Совместная инициатива по качественному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора)".

Как передает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), подписание состоялось в рамках II Международного форума сотрудничества (China–Europe Express Railway Cooperation Forum), прошедшего в Сиане.

Документ охватывает направления, связанные с цифровым обменом данными, совершенствованием тарифной политики, увеличением инвестиций в инфраструктуру, внедрением принципов "зеленой логистики" и другими аспектами развития маршрута.

По информации АЖД, форум China–Europe Express Railway Cooperation Forum является одной из ключевых международных дискуссионных площадок, направленных на поддержку устойчивого развития грузоперевозок по железнодорожному экспресс-маршруту Китай–Европа, укрепление транспортных связей между Азией и Европой, а также развитие инициативы "Пояс и путь".

Заместитель председателя АЖД Ариф Агаев, выступая на мероприятии, отметил, что Азербайджан рассматривает Китай не только как стратегического торгового партнера, но и как надежного союзника в сфере транспорта и логистики. Он подчеркнул, что совместная реализация инфраструктурных и мультимодальных проектов вносит важный вклад в укрепление межрегиональных связей, ускорение логистических процессов, диверсификацию маршрутов и повышение экспортно-импортного потенциала стран-участниц.

В ходе форума обсуждались вопросы повышения эффективности железнодорожного экспресс-маршрута Китай–Европа, увеличения объемов грузоперевозок, формирования современной международной логистической системы, а также совершенствования сухопутных транспортных связей между Востоком и Западом. Участники отметили, что создание безопасных, устойчивых и конкурентоспособных мультимодальных маршрутов является важным фактором для развития инициативы "Пояс и путь".

Делегация АЖД также провела встречи с руководителями китайских компаний Cosco, Huawei и CCCC, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества, развитие региональных грузоперевозок и возможные совместные шаги в сфере цифровизации.