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В Китае открыли первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов

В Китае открыли первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов Он также побил мировой рекорд по максимально допустимой скорости движения по нему
Инфраструктура
11 декабря 2020 г. 09:16
В Китае открыли первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов
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Первый в Китае подвесной железнодорожно-автомобильный мост введен в пятницу в эксплуатацию в восточной провинции Цзянсу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мост также побил мировой рекорд по максимально допустимой скорости движения по нему поездов.

Общая длина моста, получившего название Уфэншань, составляет 6,4 км, а длина главного пролета через реку Янцзы - 1,92 км. Мост соединяет города Янчжоу и Чжэньцзян. Его сооружение заняло более пяти лет.

Верхний уровень моста предназначен для движения автотранспорта по четырем полосам в каждую сторону с ограничением скорости в 100 км/ч. По нижнему уровню курсируют высокоскоростные поезда. Конструкция моста позволяет составам двигаться по нему со скоростью до 250 км/ ч.

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