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В Китае ограничили строительство небоскребов

В Китае ограничили строительство небоскребов Строительство новых небоскребов высотой более 500 метров на фоне усилий по ужесточению проверки сверхвысотных сооружений запрещено
Инфраструктура
13 июля 2021 г. 09:47
В Китае ограничили строительство небоскребов

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР выпустил циркуляр, запрещающий строительство новых небоскребов высотой более 500 метров на фоне усилий по ужесточению проверки сверхвысотных сооружений.

Как передает Report со ссылкой на китайское государственное информагентство Синьхуа, в циркуляре также указано, что строительство новых зданий высотой более 250 метров должно быть строго ограничено.

Согласно документу, к зданиям высотой более 250 метров будут выдвигаться усиленные требования по ряду аспектов, включая пожарную безопасность.

Кроме того, планы строительства зданий высотой более 100 метров будут подвергаться строгому контролю в отношении антисейсмических характеристик.

В документе подчеркивается, что в целом новые высотные здания должны соответствовать масштабу города и возможностям пожаротушения.

В циркуляре отмечается, что местные органы власти совершенствуют управление объектами строительства с точки зрения безопасности и качества, однако все еще существуют недочеты, которые могут привести к потенциально опасным ситуациям. В целях дальнейшего укрепления управления строительными объектами, необходимо в первую очередь придерживаться принципа качества и обеспечивать безопасность жизни и имущества людей, подчеркивается в документе.

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Версия на английском языке China limits construction of skyscrapers

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