ГТК: В кинологические службы 12 государств переданы служебные собаки

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время в кинологическом центре Государственного таможенного комитета (ГТК) имеется 60 служебно-розыскных собак".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава кинологического центра ГТК Илькин Османов.

Он отметил, что центром переданы служебно-розыскные собаки в таможенные органы 12 государств: "Их дрессировщики прошли обучение на базе нашего центра. Стоимость одной служебной собаки в Европе составляет от 10 до 15 тысяч евро, а расходы на содержание зависят от рациона питания. Это примерно 1 000-2 000 манатов в год на одну собаку".