В Киеве представили самолет Ан-178, который ранее был заказан Азербайджаном

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В киевском Музее авиации представили новый военно-транспортный самолет Ан-178.
Как сообщает Report со ссылкой на "Экономические известия", новый самолет должен заменить самолеты прошлого поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32.
По словам директора программ авиаконцерна "Антонов" Виктора Казурова, Ан-178 может использоваться как для перевозки грузов и военной техники, так и для десантирования военнослужащих, или же для дозаправки самолетов в полете.
Рынок сбыта Ан-178 может составить около 800 самолетов в течение 10-12 лет. Средняя цена одного самолета составляет 40 млн. долларов.
На данный момент уже есть оплаченный заказ на десять машин от Азербайджана, еще 30 самолетов планирует закупить Саудовская Аравия.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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