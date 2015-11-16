В Киеве обсуждены вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ 16 ноября в Киеве в рамках круглого стола состоялась презентация возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута Китай – Европа.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Казахстан Темир Жолы", в мероприятии приняли участие представители железнодорожных администраций Украины и Казахстана, морских администраций и крупных транспортно-логистических операторов Казахстана, Азербайджана, Грузии.

Как отметил управляющий директор по логистике АО НК "Казахстан Темир Жолы" Арман Султанов, "маршрут направлен на повышение транзитного потенциала стран Каспийского региона и интеграцию данного направления в перевозке грузов между Европой и Азией".

Генеральный директор ПАО "Укрзалiзница" Александр Завгородний в свою очередь добавил, что ПАО "Укрзалiзница" готово присоединиться к развитию перевозок в данном направлении с использованием украинской транспортной инфраструктуры".

В июле был запущен первый контейнерный поезд "Nomad Express" по маршруту Китай (Шихези) – Казахстан (Достык-Актау порт) – Азербайджан (Кишлы). Расстояние протяженностью 4 726 км поезд преодолел всего за 6 суток.

В конце ноября совместно с китайской стороной будет организован контейнерный сервис "Nomad Express" по маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция (Стамбул).

В настоящее время прорабатывается возможность отправки грузов по маршруту ТМТМ через Украину и далее в страны Европы и обратно.