В казахстанском порту Курык прошла церемония встречи судна-парома "Зарифа Алиева"

Состоялась официальная церемония встречи судна-парома типа Ro-Pax "Зарифа Алиева" в казахстанском порту Курык.

Состоялась официальная церемония встречи судна-парома типа Ro-Pax "Зарифа Алиева" в казахстанском порту Курык.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие консул Азербайджана в Актау Эльмар Мамедов, глава администрации морского порта Казахстана Нурбол Ерманов, заместитель гендиректора порта Курык Талгат Оспанов и другие официальные лица.

Во время поездки на борту находились 25 членов экипажа, 43 пассажира, 38 грузовых и 18 легковых автомобилей. Возвращаться судно будет с 25 членами экипажа, 53 пассажирами, 41 грузовым автомобилем.

Ожидается, что судно отправится в Баку вечером и прибудет примерно через 20-22 часа.

В церемонии ввода в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева" 28 апреля участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Судно-паром "Зарифа Алиева" имеет длину 154,5 метра, ширину - 17,7 метра и высоту - 7,5 метра. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 железнодорожных цистерн или 50 грузовых автомобилей (TIR).

Судно-паром "Зарифа Алиева" внесет значительный вклад в перевозку транзитных грузов, проходящих через Каспий по транспортному коридору "Восток-Запад".