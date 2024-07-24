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В Казахстане завершается капремонт дороги, связывающей порт Курык со Средним коридором  

В Казахстане завершается капремонт дороги, связывающей порт Курык со Средним коридором   В Казахстане завершается капитальный ремонт дороги “Курык-Жетыбай”, связывающей морской порт Курык с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ, Средний коридор).
Инфраструктура
24 июля 2024 г. 12:19
В Казахстане завершается капремонт дороги, связывающей порт Курык со Средним коридором  

В Казахстане завершается капитальный ремонт дороги “Курык-Жетыбай”, связывающей морской порт Курык с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ, Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

“В Мангистауской области завершается капитальный ремонт дороги республиканского значения от села Курык до села Жетыбай общей протяжённостью 64 км. Дорога “Курык-Жетыбай”, ведущая в морской порт Курык обеспечивает выход на важный для Казахстана транспортный коридор – Транскаспийский международный транспортный маршрут”, - говорится в информации.

В ней отмечается, что после сдачи объекта в эксплуатацию весь транзитный поток будет напрямую перенаправлен на порт Курык.

“Если раньше водителям приходилось заезжать в Актау, то теперь добраться до морской гавани можно через село Жетыбай”. Дорога нуждалась в реконструкции почти полвека. Практически завершаем капитальный ремонт. После сдачи объекта в эксплуатацию время выхода на основной коридор ТМТМ по территории нашей страны сократится еще на 2 часа”, - отметил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Kurık limanını Orta Dəhlizlə birləşdirən yolun əsaslı təmiri başa çatır
Версия на английском языке Kazakhstan strengthens Middle Corridor with Kuryk-Zhetybai road overhaul

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