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В Казахстане построят девять терминалов и 157 железнодорожных мостов

В Казахстане построят девять терминалов и 157 железнодорожных мостов В Казахстане девять новых терминалов будет построено до 2027 года.
Инфраструктура
26 ноября 2024 г. 18:01
В Казахстане построят девять терминалов и 157 железнодорожных мостов

В Казахстане девять новых терминалов будет построено до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, о новых планах по строительству инфраструктуры железнодорожных перевозок заявили в "Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)".

Сейчас компания использует 5 терминалов, включая крупнейший сухой порт Китая в Сиане, где формируется 40% грузов от общего объема контейнерных поездов. В 2025 году планируется завершить строительство еще пяти терминалов, в 2026 году – четырех терминалов.

Благодаря опережающему развитию транзитной инфраструктуры ежегодно увеличивается грузопоток. Контейнерные транзитные перевозки за три года увеличились на 30%. В 25 раз выросли перевозки по ТМТМ.

В рамках реализации инфраструктурных проектов Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал, обводной вокруг Алматы возводится свыше 500 искусственных сооружений, в том числе 157 мостов. Протяженность некоторых из них достигает 480 метров.

Пресс-служба КТЖ обращает внимание на прогнозируемый мультипликативный эффект от реализуемых проектов. Предполагается, что в течение 20 лет компания – национальный железнодорожный оператор возвратит в Национальный фонд Казахстана взятые в долг 543 млрд тенге (1 млрд долларов) с процентами, и обеспечит налоговые поступления в бюджет более 4 трлн тенге (8 млрд долларов).

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