В Казахстане подготовят новую тарифную политику на железнодорожню перевозку грузов

Правительство Казахстана намерено пересмотреть тарифы на услуги “Қазақстан темір жолы” (КТЖ) для развития сектора транспорта.
Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства, премьер-министр Олжас Бектенов на правительственном заседании подчеркнул, что поддержание и развитие транспортной инфраструктуры требует привлечения больших инвестиций.
“Глава правительства отметил, что одной из мер для решения этого вопроса является пересмотр тарифов на услуги “Қазақстан темір жолы”. В этой связи фонду «Самрук-Казына» совместно с министерством транспорта необходимо разработать новую тарифную политику на перевозку грузов железнодорожным транспортом”,- говорится в информации.
Помимо этого, Минтранспорта совместно с министерством промышленности и холдингом «Байтерек» поручено проработать механизмы приобретения малых воздушных судов.