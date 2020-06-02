В Казахстане могут возобновить авиарейсы в Азербайджан

"Недавно межведомственная комиссия провела совещание, где было принято решение с 1 июня разрешить проработку вопроса возобновления авиарейсов по трем странам: Корея, Китай и Азербайджан". Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, комментируя вопрос о возобновлении международных авиарейсов.

"Почему было принято по трем странам? В первую очередь, оценка шла по эпидемиологической обстановке по COVID-19. Есть международный рейтинг стран, наиболее безопасных, по ним было принято решение", - отметил Б. Атамкулов.

По его министра, следующими направлениями могут стать полеты в такие страны как Германия, ОАЭ, Чехия и Таиланд.

"Возможно, получим разрешение в Польшу и Венгрию. Это второй этап после 15 июня. Я со своими коллегами всегда на контакте. Недавно обсудили с министром транспорта Турции. Они определили для себя 20 июня, заинтересованы в открытии рейсов в Анталию. Мы будем прорабатывать вопрос", - уточнил глава ведомства.