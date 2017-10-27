В Каспийском морском пароходстве состоялась встреча с российской Объединенной судостроительной корпорацией

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Руководство ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и представители российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) провели деловую встречу.

Об этом сообщили Report в пароходстве.

По информации, гости дали подробную информацию о своей компании. По их словам, функционирующий при ОСК завод "Красное Сормово" основан в 1849 году. Он завоевал славу за пределами России, благодаря строительству судов, не имеющих аналогов в мире.

Председатель пароходства Рауф Валиев и директор департамента маркетинга и продаж корпорации Дмитрий Пряхин обменялись мнениями по вопросам сотрудничества и обсудили перспективы двусторонних связей.

На встрече были также представлены презентации последних проектов, реализуемых на заводе "Красное Сормово". Дана подробная информация о новом пассажирском судне, предназначенном для круизов на российских реках. Представители ОСК также рассказали о пассажирских судах, которые будут эксплуатироваться на Каспии. Глава пароходства отметил, что Азербайджан сейчас проводит всестороннее расследование в этой области.

Напомним, завод "Красное Сормово" имеет глубокие исторические связи с Азербайджаном. С 1971 года на заводе построено 17 судов для Азербайджана.