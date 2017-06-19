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    В Карсе встретятся руководители железных дорог Азербайджана, Турции и Грузии

    Джавид Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию в этом году© Report.az

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 5 июля в Карсе (Турция) состоится встреча руководителей железнодорожных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    По его словам, в ходе трехсторонней встречи будет обсуждаться реализация проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

    Железнодорожную линию планируется ввести в эксплуатацию в этом году, добавил Дж.Гурбанов.

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