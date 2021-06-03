В Карабахе создадут дополнительные источники воды

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" изучает вопрос создания дополнительных источников воды в освобожденных от оккупации Зангиланском, Губадлинском и Джабраильском районах.

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" изучает вопрос создания дополнительных источников воды в освобожденных от оккупации Зангиланском, Губадлинском и Джабраильском районах.

Об этом сообщил Report заместитель председателя структуры Рафиг Асланов.

“В Кельбаджарском районе тоже есть дополнительные источники воды, помимо Тертерчая, это Баситчай, Хакаричай, Базарчай. Мы проделали определенную работу в целях сбора воды и хотим представить предложения правительству на следующей неделе. Например, планируем построить водохранилище на Хакаричае. Там можно построить водохранилище вместимостью 130 млн кубометров", - отметил он.