В Карабахе начнут отстраивать еще 13 сел

Центр территориального планирования и строительства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре подвел итоги 13 открытых тендеров на закупку работ по подготовке градостроительного обоснования строительства села Горчу Лачынского района, с

Центр территориального планирования и строительства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре подвел итоги 13 открытых тендеров на закупку работ по подготовке градостроительного обоснования строительства села Горчу Лачынского района, сел Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджаллы Агдамского района, села Шюкюрбейли Джабраильского района, сел Зиланлы, Ханлыг и Махрузлу Губадлинского района, села Гюлабирд Лачынского района, сел Мамедбейли и Джахангирбейли Зангиланского района, села Хоровлу Джабраильского района и села Дашалты Шушинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителями тендеров стали государственный главный проектный институт "Азермемарлайихя“ (по 1-8 тендерам), ООО Gala Group (по 9-12 тендерам) и ООО Feniks-AA".

Компаниям-победителям будут выплачены соответственно 420 тысяч манатов, 470 тысяч манатов, 325 тысяч манатов, 290 тысяч манатов, 378 тысяч манатов, 335 тысяч манатов, 380 тысяч манатов, 360 тысяч манатов, 295 тысяч манатов, 340 тысяч манатов, 330 тысяч манатов, 387 тысяч манатов и 250 тысяч манатов, в общей сложности 4 млн 560 тысяч манатов.

Отметим, что ранее Центр территориального планирования и строительства провел тендер на строительство населенных пунктов в 9 селах и поселках Карабаха.