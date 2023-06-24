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В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся 39 автомобильных тоннелей

В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся 39 автомобильных тоннелей В рамках проектов дорожной инфраструктуры реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий, строятся 39 автомобильных тонне
Инфраструктура
24 июня 2023 г. 11:57
В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся 39 автомобильных тоннелей

В рамках проектов дорожной инфраструктуры реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий, строятся 39 автомобильных тоннелей общей протяженностью 66 км.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что на трассе Ахмедбейли-Физули-Шуша строится 7 автомобильных тоннелей общей длиной 12 690,6 метров, на трассе Худаферин-Губадлы-Лачын - 7 тоннелей общей длиной 2 358 метров, на трассе Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд - 3 тоннеля длиной 12 032,79 метров, на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису - 5 тоннелей общей длиной 25 926,97 метров и на трассе Кяльбаджар-Лачын - 17 тоннелей общей длиной 12 964,61 метров.

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Версия на английском языке Construction of 39 automobile tunnels underway in Karabakh, East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 39 avtomobil tuneli inşa edilir

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