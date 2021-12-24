О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Карабахе будет построено около 1 500 км новых дорог

В Карабахе будет построено около 1 500 км новых дорог На освобожденных территориях Азербайджана будет построено 1 441,7 км дорог.
Инфраструктура
24 декабря 2021 г. 11:22
В Карабахе будет построено около 1 500 км новых дорог

На освобожденных территориях Азербайджана будет построено 1 441,7 км дорог.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на научно-практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа".

"Эти дороги будут сданы в эксплуатацию в ближайшие 20 лет, и будут загружены только на 61% не только сейчас, но и в 2041 году. В то время как в мире эта цифра составляет около 85%. Это еще раз показывает внимание и заботу нашего государства к освобожденным территориям. В настоящее время разрабатывается специальная концепция в данном направлении. Уже сдана в эксплуатацию дорога Победы протяженностью 101 км, будут завершены еще 15 дорожных проектов общей протяженностью 1 441,7 км", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Nearly 1,500 km of new roads to be laid in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda 1 500 km-ə yaxın yeni yollar salınacaq

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
17 декабря 2021 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi