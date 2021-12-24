В Карабахе будет построено около 1 500 км новых дорог

На освобожденных территориях Азербайджана будет построено 1 441,7 км дорог.

На освобожденных территориях Азербайджана будет построено 1 441,7 км дорог.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на научно-практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа".

"Эти дороги будут сданы в эксплуатацию в ближайшие 20 лет, и будут загружены только на 61% не только сейчас, но и в 2041 году. В то время как в мире эта цифра составляет около 85%. Это еще раз показывает внимание и заботу нашего государства к освобожденным территориям. В настоящее время разрабатывается специальная концепция в данном направлении. Уже сдана в эксплуатацию дорога Победы протяженностью 101 км, будут завершены еще 15 дорожных проектов общей протяженностью 1 441,7 км", - сказал министр.