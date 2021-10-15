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В Карабах отправился первый контейнерный поезд

В Карабах отправился первый контейнерный поезд Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Conteiner" впервые в рамках проекта TURKUAZ осуществляет контейнерные перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Восточно-Зангезурскую экономическую зону - на освобожденные от оккупа
Инфраструктура
15 октября 2021 г. 16:49
В Карабах отправился первый контейнерный поезд

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Conteiner" впервые в рамках проекта TURKUAZ осуществляет контейнерные перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Восточно-Зангезурскую экономическую зону - на освобожденные от оккупации территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, поездом доставляется посевная пшеница для осеннего посева.

Первый блок-поезд, состоящий из 28 40-футовых контейнеров, отправился из турецкого региона Текирдаг (Стамбул). Поезд прибудет в Азербайджан до станции назначения, откуда грузы будут перевалены, и на автомашинах доставлены в освобожденные от оккупации Зангиланский и Губадлинский районы.

Проект TURKUAZ - это новый логистический продукт, разработанный "ADY Container" совместно с турецкой "Pasifik Eurasia Logistics" и грузинской "GR Logistics and Terminals". 

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