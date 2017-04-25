В канун Игр исламской солидарности Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене завершаются работы, связанные с подготовкой к предстоящим 12-22 мая в Баку IV Играм исламской солидарности. В связи с проведением данного престижного мероприятия в Бакинском метрополитене заранее был подготовлен и утвержден план мероприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена, как и при Европейских играх, при Играх исламской солидарности ожидается, что большинство населения и гостей столицы отдадут предпочтение общественному транспорту, и в особенности метро. Напомним, что во время Европейских игр услугами метрополитена воспользовались 70% зрителей.

В канун IV Игр исламской солидарности метрополитен будет действовать в усиленном режиме работы. В дни открытия и закрытия игр в рабочий график внесут изменения. В эти дни метро будет действовать с 6 часов утра до 2 часов ночи. А в остальные дни – до часа ночи. В случае большой плотности пассажиров, график может быть расширен.

В дни открытия и закрытия Игр участники предстоящих на Национальном олимпийском стадионе мероприятий смогут бесплатно (на основе билета) пройти на станцию метро "Кероглу". С 1-го по 30-ое мая одетые в специальную униформу волонтеры и обладающие специальными пропускными листами аккредитованные представители смогут бесплатно воспользоваться услугами метро.

В то же время, будут усилены меры безопасности на территории метрополитена.

Обращаясь к пассажирам, выражается просьба, в дни проведения IV Игр исламской солидарности быть более бдительными и в случае, если будут замечены подозрительные лица и предметы, сразу же сообщать полицейским в метро и сотрудникам метрополитена.