В Исмаиллы завершено переустройство магистрального водопровода

В связи со строительством автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала переустроен проходящий через территорию магистральный водопровод длиной 400 м и диаметром 355 мм.

В связи со строительством автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала переустроен проходящий через территорию магистральный водопровод длиной 400 м и диаметром 355 мм.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов МЧС Азербайджана, в период проводимых работ подача воды по магистральному трубопроводу была прекращена.

Несмотря на это, перебоев в общей подаче воды не было, население обеспечивалось питьевой водой за счет запасов, собранных в городских водоемах Исмаиллы.

На данный момент переустройство магистрального трубопровода уже завершено, и подача питьевой воды в Исмаиллы по этому трубопроводу продолжается в прежнем режиме.