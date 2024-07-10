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В Исмаиллы завершено переустройство магистрального водопровода

В Исмаиллы завершено переустройство магистрального водопровода В связи со строительством автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала переустроен проходящий через территорию магистральный водопровод длиной 400 м и диаметром 355 мм.
Инфраструктура
10 июля 2024 г. 16:41
В Исмаиллы завершено переустройство магистрального водопровода

В связи со строительством автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала переустроен проходящий через территорию магистральный водопровод длиной 400 м и диаметром 355 мм.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов МЧС Азербайджана, в период проводимых работ подача воды по магистральному трубопроводу была прекращена.

Несмотря на это, перебоев в общей подаче воды не было, население обеспечивалось питьевой водой за счет запасов, собранных в городских водоемах Исмаиллы.

На данный момент переустройство магистрального трубопровода уже завершено, и подача питьевой воды в Исмаиллы по этому трубопроводу продолжается в прежнем режиме.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllı şəhərində magistral su kəmərinin köçürülməsi işləri yekunlaşıb

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