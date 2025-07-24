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В Исмаиллы проводятся профилактические мероприятия по предотвращению наводнений

В Исмаиллы проводятся профилактические мероприятия по предотвращению наводнений В Исмаиллинском районе начаты работы по регулированию русел рек с целью защиты центра и прилегающих населённых пунктов от селевых вод.
Инфраструктура
24 июля 2025 г. 08:02
В Исмаиллы проводятся профилактические мероприятия по предотвращению наводнений

В Исмаиллинском районе начаты работы по регулированию русел рек с целью защиты центра и прилегающих населённых пунктов от селевых вод.

Как сообщает северо-западное бюро Report, об этом сообщили в Управлении эксплуатации ирригационных систем Исмаиллы, находящемся в подчинении Агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

По информации ведомства, за первые шесть месяцев 2025 года управление провело работы по расчистке и регулированию русел рек на площади 146 м³ с использованием бульдозера. В настоящее время начаты работы по укреплению берегов реки Ах-ох с применением специальной техники. Это уже четвёртый этап мероприятий на данном участке, причиной чего стали разрушения защитных полос из-за проливных дождей в весенние месяцы.

На реке Ах-ох установлены берегозащитные дамбы протяжённостью более 40 километров, работы продолжаются.

Отметим, что управление эксплуатации ирригационных систем Исмаиллы обслуживает 8833 гектара орошаемых земель, из которых 492 гектара поливаются механическим способом.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda çaylarda daşqınlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür

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