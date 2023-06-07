В Исмаиллы на ряде дорог местного значения восстановлено движение транспорта

В Исмаиллы на ряде дорог местного значения восстановлено движение транспорта после паводка.

В Исмаиллы на ряде дорог местного значения восстановлено движение транспорта после паводка.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что в результате интенсивных осадков на проезжую часть дорог на территории сел Сардахар, Кюрд Эльдарбейли, 2-я Новая дорога и Дахар ранее обрушились обломки горных пород, что создало проблемы для безопасного передвижения автотранспорта.

В результате принятых неотложных мер было обеспечено бесперебойное и безопасное передвижение автотранспорта.

В целом природное явление нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям в северо-западном регионе республики.