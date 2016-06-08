В Иркутске презентован новый самолет МС-21, который Азербайджан приобретет у России - ВИДЕО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ На Иркутском авиационном заводе прошла церемония выкатки нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, разработанного авиастроительной корпорацией "Иркут". Как сообщает Report, cамолет может эксплуатироваться во всех климатических зонах без сезонных перерывов. Разработано две модели лайнера: одна рассчитана на перевозку от 132 до 165 пассажиров, другая способна взять на борт от 163 до 211 пассажиров.

Семейство лайнеров МС-21 создается на замену существующего парка Ту-204, Ту-154Б/М и их западных аналогов (в числе которых Boeing 737 и А320). Летные испытания планируется начать в конце текущего года, а серийное производство - в 2017 году.

В церемонии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщалось ранее, Российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс" и "Азербайджанские авиалинии" подписали меморандум о заинтересованности на приобретение десяти самолетов МС-21.