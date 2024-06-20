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В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку в рамках МТК "Север-Юг"

В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку в рамках МТК "Север-Юг" В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт-Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, которая является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".
Инфраструктура
20 июня 2024 г. 10:40
В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку в рамках МТК Север-Юг

В Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт-Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, которая является частью международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на правительство страны.

"При участии исполняющего обязанности президента Мохаммада Мохбера был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт-Каспиан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранского правительства.

Железная дорога Решт-Каспиан протяженностью 37 км позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами.

Участок от города Решт до порта Каспиан - начальный этап строительства железной дороги Решт-Астара. В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей - уже до города Астара на северо-западе Ирана.

МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тыс. км. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 млрд евро. Из этих средств 1,3 млрд евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.

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