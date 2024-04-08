В информационной системе AYNA создана подсистема E-taksi

Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создана подсистема E-taksi.

Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создана подсистема E-taksi.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, операторы будут передавать данные в эту систему в режиме реального времени. При этом сотрудники AYNA и дорожной полиции будут проверять наличие пропускных карт.

Те, кто перевозят пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускной карты, будут оштрафованы согласно Кодексу об административных правонарушениях.