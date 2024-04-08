О нас

В информационной системе AYNA создана подсистема E-taksi

В информационной системе AYNA создана подсистема E-taksi Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создана подсистема E-taksi.
Инфраструктура
8 апреля 2024 г. 15:23
В информационной системе AYNA создана подсистема E-taksi

Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создана подсистема E-taksi.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, операторы будут передавать данные в эту систему в режиме реального времени. При этом сотрудники AYNA и дорожной полиции будут проверять наличие пропускных карт.

Те, кто перевозят пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускной карты, будут оштрафованы согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "AYNA" informasiya sistemində "E-taksi" alt sistemi yaradılıb

Самое важное

Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
4 апреля 2024 г. 20:44
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi