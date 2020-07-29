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В Имишли воду из озер будут закачивать в Главный Муганский канал

В Имишли воду из озер будут закачивать в Главный Муганский канал Запасы воды в антропогенных озерах, расположенных в Имишлинском районе, могут помочь устранить дефицит поливной воды, сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Инфраструктура
29 июля 2020 г. 17:08
В Имишли воду из озер будут закачивать в Главный Муганский канал

Запасы воды в антропогенных озерах, расположенных в Имишлинском районе, могут помочь устранить дефицит поливной воды, сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сегодня заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и специалисты осмотрели озера.

В соответствии с Планом мероприятий по устранению возникшей в стране проблемы с водными ресурсами, ведутся работы по изучению резервных источников воды и эффективному использованию этих водных бассейнов. 

"Выявлено, что озера, расположенные на территории сел Хубьярлы, Мазрали и Чахырлы Имишлинского района, в общей сложности вмещают 70-100 млн кубометров воды. На начальном этапе предполагается использование воды в озерах, расположенных на территории села Хубьярлы. Общая площадь пяти связанных друг с другом озер составляет 250 гектаров. В этих озерах глубиной 25-30 метров имеются резервы воды в объеме 72,5 млн кубометров. Эти источники считаются полностью пригодными для полива", - сказал Шахин Мустафаев.

По его словам, вода будет подаваться в канал с помощью насосов: "В то же время были взяты лабораторные исследования воды в озерах. Резервные источники воды будут использоваться для полива на начальном этапе. При положительных результатах исследований, их также можно будет использовать в качестве питьевой воды".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə göllərdən Baş Muğan kanalına su vurulmasına başlanılıb

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