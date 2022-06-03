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В Имишли реконструируют дороги общей протяженностью 44 км

В Имишли реконструируют дороги общей протяженностью 44 км Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу Мамедли-Агамалылар-Альйетмезли-Аллахмедетли-Телишли в Имишлинском районе.
Инфраструктура
3 июня 2022 г. 16:16
В Имишли реконструируют дороги общей протяженностью 44 км

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу Мамедли-Агамалылар-Альйетмезли-Аллахмедетли-Телишли в Имишлинском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Дорога общей протяженностью 43,5 км, которой пользуются более 8 тысяч жителей 5 населенных пунктов, строится в соответствии с IV категорией. Ширина проезжей части составит 6 метров, общая ширина в среднем 10 метров.

Работы по реконструкции начались с участка Агамалылар протяженностью 24 км. В настоящее время на этом участке ведутся земляные работы, подъем и расширение дорожного полотна до проектного уровня с использованием речных камней.

На последнем этапе будет осуществлена установка автобусных остановок, дорожных знаков и прокладка горизонтальных линий разметки.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə 44 km ümumi uzunluğa malik yollar yenidən qurulur

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