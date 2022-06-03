В Имишли реконструируют дороги общей протяженностью 44 км

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу Мамедли-Агамалылар-Альйетмезли-Аллахмедетли-Телишли в Имишлинском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу Мамедли-Агамалылар-Альйетмезли-Аллахмедетли-Телишли в Имишлинском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Дорога общей протяженностью 43,5 км, которой пользуются более 8 тысяч жителей 5 населенных пунктов, строится в соответствии с IV категорией. Ширина проезжей части составит 6 метров, общая ширина в среднем 10 метров.

Работы по реконструкции начались с участка Агамалылар протяженностью 24 км. В настоящее время на этом участке ведутся земляные работы, подъем и расширение дорожного полотна до проектного уровня с использованием речных камней.

На последнем этапе будет осуществлена установка автобусных остановок, дорожных знаков и прокладка горизонтальных линий разметки.