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В Хитроу зарегистрирован резкий рост пассажиропотока в Европе в 2022 году

В Хитроу зарегистрирован резкий рост пассажиропотока в Европе в 2022 году Лондонский аэропорт Хитроу в 2022 году принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы, но не достиг показателей допандемийного 2019 года.
Инфраструктура
11 января 2023 г. 15:49
В Хитроу зарегистрирован резкий рост пассажиропотока в Европе в 2022 году

Лондонский аэропорт Хитроу в 2022 году принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы, но не достиг показателей допандемийного 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте аэропорта.

По сравнению с 2021 годом число пассажиров увеличилось более чем в три раза - на 42,2 млн человек. Тем не менее относительно допандемийных показателей пассажиропоток восстановился лишь на 76%.

Эксперты объясняют подобную тенденцию отменой в марте 2022 года в Британии антиковидных ограничений, которые еще в 2021 году оценивались как одни из самых жестких в Европе. В то же время представители аэропорта выразили обеспокоенность тем, что в ближайшее время "восстановление авиационного сектора, играющего критическую роль в экономике, может замедлиться из-за возвращения к тестированию путешественников на COVID-19 в Британии и других странах в связи с ростом заболеваемости в Китае".

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Версия на английском языке Heathrow Airport records 5.9 million passengers in December

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