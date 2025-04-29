В Хатаинском районе на одной из улиц ограничат движение транспорта в связи с дорожными ремонтными работами

16:26

С вечера 29 апреля в связи с ремонтными работами движение транспорта на части улицы Сулеймана Везирова (от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека) в Хатаинском районе Баку будет ограничено.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что ограничение сохранится до завершения ремонтных работ.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения", - говорится в сообщении.