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В Хатаинском районе на одной из улиц ограничат движение транспорта в связи с дорожными ремонтными работами

В Хатаинском районе на одной из улиц ограничат движение транспорта в связи с дорожными ремонтными работами 16:26
Инфраструктура
29 апреля 2025 г. 16:37
В Хатаинском районе на одной из улиц ограничат движение транспорта в связи с дорожными ремонтными работами

С вечера 29 апреля в связи с ремонтными работами движение транспорта на части улицы Сулеймана Везирова (от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека) в Хатаинском районе Баку будет ограничено.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что ограничение сохранится до завершения ремонтных работ.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Süleyman Vəzirov küçəsinin bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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