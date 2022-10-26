В Хатаинском районе Баку ремонтируются две улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает капитальный ремонт улиц Эльвина Шукюрлю и Зейтунлуг Хатаинского района Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает капитальный ремонт улиц Эльвина Шукюрлю и Зейтунлуг Хатаинского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Сообщается, что указанные улицы протяженностью 5 км являются грунтовыми, что создает проблемы при передвижении.

Госагентство отмечает, что эта проблема будет устранена после проведения капитального ремонта.

Ремонтные работы ведутся в соответствии с установленным графиком и технологической последовательностью, сообщили в агентстве.

Ремонт улиц и дорог общей протяженностью более 13 км в Хатаинском районе столицы будет завершен к концу текущего года.