В Хатаинском районе Баку ремонтируются две улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает капитальный ремонт улиц Эльвина Шукюрлю и Зейтунлуг Хатаинского района Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.
Сообщается, что указанные улицы протяженностью 5 км являются грунтовыми, что создает проблемы при передвижении.
Госагентство отмечает, что эта проблема будет устранена после проведения капитального ремонта.
Ремонтные работы ведутся в соответствии с установленным графиком и технологической последовательностью, сообщили в агентстве.
Ремонт улиц и дорог общей протяженностью более 13 км в Хатаинском районе столицы будет завершен к концу текущего года.