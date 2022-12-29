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В Хатаинском районе Баку капитально отремонтированы две улицы

В Хатаинском районе Баку капитально отремонтированы две улицы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально отремонтировало улицы Эльвина Шюкюрлу и Зейтунлуг в Хатаинском районе Баку.
Инфраструктура
29 декабря 2022 г. 13:29
В Хатаинском районе Баку капитально отремонтированы две улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально отремонтировало улицы Эльвина Шюкюрлу и Зейтунлуг в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

В рамках проведенных на указанных улицах общей протяженность 5 км работ по реконструкции был вывезен непригодный грунт, построено новое дорожное полотно, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, были уложены новые тротуары, нанесены линии горизонтальной разметки и установлены необходимые дорожные знаки.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Xətai rayonunda 2 küçə əsaslı təmir edilib

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