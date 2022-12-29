В Хатаинском районе Баку капитально отремонтированы две улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально отремонтировало улицы Эльвина Шюкюрлу и Зейтунлуг в Хатаинском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально отремонтировало улицы Эльвина Шюкюрлу и Зейтунлуг в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

В рамках проведенных на указанных улицах общей протяженность 5 км работ по реконструкции был вывезен непригодный грунт, построено новое дорожное полотно, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, были уложены новые тротуары, нанесены линии горизонтальной разметки и установлены необходимые дорожные знаки.