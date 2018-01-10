В Хачмазе строится новая автодорога - ВИДЕО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В соответствии с распоряжением президента Азербайджана о строительстве автодороги Чархы-Галаган-Хаджилар-Саяд-Мамедханлы Хачмазского района государственное агентство "Азербайджанские автомобильные дороги" сразу приступило к проводению ремонтно-строительных работ.

Как сообщили Report из государственного агентства, длина автодороги, которая объединит 8 населенных пунктов, где проживают 8 тысяч человек, и строящегося на основе распоряжения президента, уделяющего большое внимание обеспечению удобного передвижению граждан, составляет 29 км.

Передвижение по покрытой песком и гравием автодороге особенно затруднено осенью и зимой. После ремонтно-строительных работ граждане смогут пользоваться новой автодорогой с асфальтобетонным покрытием.

По проекту автодорога снова строится на основе 4-й технической степени. Ширина дороги с двумя полосами движения составит 10 метров. Это проезжие части шириной в 6 метров и 2 плеча дороги по обоим направлениям движения шириной по 2 два метра каждый.

В настоящий момент в рамках строительных работ выкапывается непригодный для использования грунт, а вместо него засыпается пригодный материал для строительства нового дорожного полотна.

Затем с помощью смеси из песка-гравия и оптимального щебеня, кладется основание дороги. В общей сложности на более чем 170 тыс. m2 будет выложено двойное асфальтобетонное покрытие.

Кроме этого, в необходимых местах вдоль дороги будут построены трубы для выкачки подземных вод, а существующие трубы планируется отремонтировать.