В Хачмазе реконструируется дорога протяженностью 30 километров

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Хуловлу-Саркерли-Алыджгышлаг-Гадималыгышлаг-Рагимова, ответвляющуюся от автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама- граница с Россией.
Об этом Report сообщили в агентстве.
Ширина дороги протяженностью 30 км расширяется до 10 метров. В рамках работ уложено новое дорожное полотно и дорожное основание. Начаты работы по асфальтированию. Кроме того, по мере необходимости проложены новые водопроводные трубы различного диаметра.
В завершение будут установлены дорожные знаки, информационные таблички, указатели, нанесена дорожная разметка и пр.