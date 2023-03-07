В Хачмазе реконструируется дорога протяженностью 30 километров

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Хуловлу-Саркерли-Алыджгышлаг-Гадималыгышлаг-Рагимова, ответвляющуюся от автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама- граница с Россией.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Хуловлу-Саркерли-Алыджгышлаг-Гадималыгышлаг-Рагимова, ответвляющуюся от автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама- граница с Россией.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Ширина дороги протяженностью 30 км расширяется до 10 метров. В рамках работ уложено новое дорожное полотно и дорожное основание. Начаты работы по асфальтированию. Кроме того, по мере необходимости проложены новые водопроводные трубы различного диаметра.

В завершение будут установлены дорожные знаки, информационные таблички, указатели, нанесена дорожная разметка и пр.