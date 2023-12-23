В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай

В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай, построенный на месте обрушившегося в результате схода селей в сентябре этого года.

В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай, построенный на месте обрушившегося в результате схода селей в сентябре этого года.

Как сообщает северное бюро Report, в открытии приняли участие заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Аваз Годжаев, представители исполнительной власти района.

Новый двухпролетный мост соединяет 98 населенных пунктов с населением 97 тысяч человек с райцентром и прилегающими территориями. Протяженность моста составляет 66 метров, его ширина - 15 метров.

Напомним, что 15 сентября на автомобильной дороге Гендоб-Хачмаз- Ялама- государственная граница Российской Федерации (26-й км) обрушился автомобильный мост, построенный на реке Гудиалчай в 1974 году. Причиной обрушения стали сильные селевые потоки, вызванные продолжающимися несколько дней интенсивными дождями.