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В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай

В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай, построенный на месте обрушившегося в результате схода селей в сентябре этого года.
Инфраструктура
23 декабря 2023 г. 11:18
В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай

В Хачмазе открылся новый мост через реку Гудиалчай, построенный на месте обрушившегося в результате схода селей в сентябре этого года.

Как сообщает северное бюро Report, в открытии приняли участие заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Аваз Годжаев, представители исполнительной власти района.

Новый двухпролетный мост соединяет 98 населенных пунктов с населением 97 тысяч человек с райцентром и прилегающими территориями. Протяженность моста составляет 66 метров, его ширина - 15 метров.

Напомним, что 15 сентября на автомобильной дороге Гендоб-Хачмаз- Ялама- государственная граница Российской Федерации (26-й км) обрушился автомобильный мост, построенный на реке Гудиалчай в 1974 году. Причиной обрушения стали сильные селевые потоки, вызванные продолжающимися несколько дней интенсивными дождями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda uçan körpünün yerində inşa edilmiş yeni körpü istifadəyə verilib

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