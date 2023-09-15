В Хачмазе начались работы по демонтажу автомобильного моста над рекой Гудиалчай

В Хачмазском районе начались работы по демонтажу автомобильного моста над рекой Гудиалчай, обрушившегося сегодня утром из-за сильных селевых потоков.

В Хачмазском районе начались работы по демонтажу автомобильного моста над рекой Гудиалчай, обрушившегося сегодня утром из-за сильных селевых потоков.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Мост, построенный в 1974 году, расположен на 27-м км автодороги Гянджа-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией.

Следует отметить, что в результате обрушения моста прервано автомобильное сообщение города Худат и окрестных сел с дорогами в направлении Баку.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана в свою очередь сообщили, что сразу после инцидента на указанном участке трассы ведутся ремонтные работы, задействована спецтехника и живая сила.

В короткие сроки планируется построить новый мост.

Водители могут временно использовать в качестве альтернативы дорогу, проходящую по территории села Гымылгышлак Хачмазского района.