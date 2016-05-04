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    На строительство автомобильной дороги в Хачмазе выделено 5,2 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Худат-Ялама-Зухулоба Хачмазского района.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Худат-Ялама-Зухулоба, соединяющей 18 населенных пунктов с населением двадцать восемь тысяч человек, поручено выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" 5,2 миллиона (пять миллионов двести тысяч) манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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