О нас

В Хачмазе на месте обрушившегося в результате схода селей моста построят новый

В Хачмазе на месте обрушившегося в результате схода селей моста построят новый Принято решение о строительстве нового автомобильного моста на месте старого, обрушившегося сегодня утром в Хачмазском районе.
Инфраструктура
15 сентября 2023 г. 14:27
В Хачмазе на месте обрушившегося в результате схода селей моста построят новый

Принято решение о строительстве нового автомобильного моста на месте старого, обрушившегося сегодня утром в Хачмазском районе.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Строительные работы планируется провести в короткие строки. В связи со строительством нового моста во второй половине дня на место будет доставлена спецтехника.

В качестве альтернативы, водители могут временно использовать дорогу, проходящую через село Гымылгышлак Хачмазского района.

Напомним, что на автомобильной дороге Гендоб-Хачмаз- Ялама- государственная граница Российской Федерации (26-й км) обрушился автомобильный мост, построенный на реке Гудиалчай в 1974 году. Ппричиной обрушения стали сильные селевые потоки, вызванные продолжающимися несколько дней интенсивными дождями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda sel suları nəticəsində çökmüş körpünün yerində yenisi tikiləcək

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi