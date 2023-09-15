В Хачмазе на месте обрушившегося в результате схода селей моста построят новый

Принято решение о строительстве нового автомобильного моста на месте старого, обрушившегося сегодня утром в Хачмазском районе.

Принято решение о строительстве нового автомобильного моста на месте старого, обрушившегося сегодня утром в Хачмазском районе.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Строительные работы планируется провести в короткие строки. В связи со строительством нового моста во второй половине дня на место будет доставлена спецтехника.

В качестве альтернативы, водители могут временно использовать дорогу, проходящую через село Гымылгышлак Хачмазского района.

Напомним, что на автомобильной дороге Гендоб-Хачмаз- Ялама- государственная граница Российской Федерации (26-й км) обрушился автомобильный мост, построенный на реке Гудиалчай в 1974 году. Ппричиной обрушения стали сильные селевые потоки, вызванные продолжающимися несколько дней интенсивными дождями.