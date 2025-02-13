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В Гёйгёле полностью реконструирована дорога Топалгасанлы-Керемли

В Гёйгёле полностью реконструирована дорога Топалгасанлы-Керемли В Гёйгёле дорога Топалгасанлы-Керемли полностью реконструирована
Инфраструктура
13 февраля 2025 г. 09:38
В Гёйгёле полностью реконструирована дорога Топалгасанлы-Керемли

В Гейгельском районе полностью реконструирована 7-километровая трасса Керемли, которая ответвляется от 5-го км трассы местного значения Топалгасанлы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога, реконструированная в соответствии с IV технической категорией, расширена до 10 метров, включая 6-метровую проезжую часть и 2-метровые обочины.

Отметим, что для обеспечения бесперебойного движения транспорта в период строительства для водителей была построена альтернативная гравийная дорога протяженностью 5 100 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə Topalhəsənli-Kərəmli yolu əsaslı yenidən qurulub

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