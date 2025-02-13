В Гёйгёле полностью реконструирована дорога Топалгасанлы-Керемли

В Гёйгёле дорога Топалгасанлы-Керемли полностью реконструирована

В Гейгельском районе полностью реконструирована 7-километровая трасса Керемли, которая ответвляется от 5-го км трассы местного значения Топалгасанлы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога, реконструированная в соответствии с IV технической категорией, расширена до 10 метров, включая 6-метровую проезжую часть и 2-метровые обочины.

Отметим, что для обеспечения бесперебойного движения транспорта в период строительства для водителей была построена альтернативная гравийная дорога протяженностью 5 100 метров.