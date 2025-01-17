В Гёйчае завершена реконструкция дороги, соединяющая 9 сел

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Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило реконструкцию автомобильной дороги Поту-Улашлы Шыхлы-Унгютлю-Череке-Чередже-Шыхлар-Халитли-Ениарх-Гаджиагабейли в Гёйчайском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Дорога, протяженностью 42,35 км, находилась в непригодном состоянии из-за длительной эксплуатации без проведения ремонта и воздействия природных факторов.

В рамках капитального ремонта автомобильная дорога была усовершенствована в соответствии с 4-й технической категорией. Кроме этого, ширина проезжей части дороги расширена до 6 м.

Согласно проекту также построен новый автомобильный мост длиной 39,6 м на участке Улашлы Шыхлы.

Отметим, что эта дорога соединяет 9 населенных пунктов с населением 14 тысяч человек.