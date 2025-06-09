В Гяндже проходит оценивание водителей для работы в общественном транспорте

14:18

В Гяндже проходит процесс оценивания водителей, претендующих на работу в сфере общественного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), проверку проводит Учебно-тренировочный центр Агентства.

Около 700 водителей проходят тестирование профессиональных навыков. Водители, успешно прошедшие проверку, после прохождения медицинского осмотра будут допущены к следующему этапу — тренингам.

В рамках тренинга кандидаты получат как теоретические, так и практические знания по правилам перевозки пассажиров, правам и обязанностям водителей и пассажиров, требованиям к эксплуатации автобусов, культуре поведения в общественном транспорте, а также методам безопасного и комфортного вождения.

Отмечается, что такая многоступенчатая подготовка направлена на повышение безопасности дорожного движения и уровня удовлетворенности пассажиров.